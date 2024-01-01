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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине, но только на своих условиях
Что, в общем-то, справедливо.

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Несмотря на то, что для абсолютного большинства граждан России конфликт на Украине — это нечто далёкое, о чём можно узнать разве что из новостей, но киевское руководство, которое по своей профессиональной деятельности прекрасно разбирается в PR и работе с общественным мнением, делает всё, что может, дабы в России не чувствовали себя отстранёнными от данного конфликта. Регулярно, практически каждый день наносятся удары по населённым пунктам в новых регионах России, под обстрелы постоянно попадают прифронтовые деревни и сёла в общепризнанных российских регионах.

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30 декабря ВСУ осуществили террористический акт в Белгороде, в результате которого погибли 24 человека и свыше сотни получили ранения различной степени тяжести. Президент России Владимир Путин уже прокомментировал это событие, но также на упреждение дал комментарий для тех, кто на фоне обстрела Белгорода могли задуматься о необходимости завершения конфликта.

По словам Путина, Россия хочет закончить конфликт, однако с оговоркой — только на своих условиях. И для этого, убеждён глава государства, есть все основания: на поле боя стремительно меняется ситуация, вызванная ослаблением ВСУ, сама Украина как государство «полностью разрушена» и продолжает функционировать разве что за счёт западного финансирования. При этом в России, несмотря на боевые действия и беспрецедентное незаконное санкционное давление Запада, экономические показатели растут, а стратегическая инициатива перешла в руки ВС РФ.

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Проще говоря, Путин в очередной раз намекнул киевскому руководству, что лучше договориться, потому что в противном случае боевые действия продолжатся, и положение Украины станет ещё более критическим. Но, как мы понимаем, в Киеве продолжают жить в своём вымышленном мире, поэтому специальная военная операция будет продолжаться, что в конечном счёте может привести уже не к переговорам, а к указанию, где и что подписать, а также что и в какие сроки сделать.

#россия #украина #политика #боевые действия
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