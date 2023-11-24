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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Бывший премьер России Михаил Касьянов включён в реестр иностранных агентов
О чём сообщил Минюст РФ.

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В новейшей истории России было много видных политических деятелей, работа которых приводила только к постоянному ослаблению позиций РФ. Среди таких деятелей Михаил Касьянов, который в конце 1990-х — начале 2000-х занимал высокие посты в российской власти: от министра финансов до председателя Правительства (премьер-министра).

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Мы сейчас не будем затрагивать тему того, почему подобные политики вообще могли занимать высокие посты во власти — таковы реалии того периода российской истории — но когда Касьянова вежливо попросили, то он тут же встал в так называемую оппозицию к действующей власти, а в 2022 году осудил российскую специальную военную операцию на Украине, после чего покинул страну, где продолжил заниматься политической деятельностью.

И вот, сегодня Касьянов (вместе с ещё четырьмя физическими и юридическими лицами) был включён в реестр иностранных агентов. Согласно комментарию Министерства юстиции (Минюст) РФ, Касьянов «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Кроме того, отмечает Минюст, Касьянов входит в состав так называемого «Антивоенного комитета России», действия которого дискредитируют российскую внешнюю и внутреннюю политику.

Необходимо отметить, что клеймо иностранного агента приводит к значительным проблемам для его обладателя. Самой очевидной из них является обязанность постоянно маркировать свои публикации соответствующей подписью в духе «Материал создан иностранным агентом». Согласно статистике Министерства юстиции, большая часть иноагентов после получения соответствующего статуса прекращают заниматься своей деятельностью.

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При этом необходимо понимать, что статус иноагента даётся не навечно: ведомство регулярно проверяет реестр и снимает статус с лиц, в отношении которых больше неприменим ни один из признаков иноагента. Как отметил вчера заместитель юстиции РФ Олег Свириденко, с момента принятия закона об иноагентах данный статус был снят с 65 лиц. Соответственно, те, на ком «клеймо» продолжает висеть, за голову не взялись.

#политика
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