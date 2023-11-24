О чём сообщил Минюст РФ.

В новейшей истории России было много видных политических деятелей, работа которых приводила только к постоянному ослаблению позиций РФ. Среди таких деятелей Михаил Касьянов, который в конце 1990-х — начале 2000-х занимал высокие посты в российской власти: от министра финансов до председателя Правительства (премьер-министра).

реклама

Мы сейчас не будем затрагивать тему того, почему подобные политики вообще могли занимать высокие посты во власти — таковы реалии того периода российской истории — но когда Касьянова вежливо попросили, то он тут же встал в так называемую оппозицию к действующей власти, а в 2022 году осудил российскую специальную военную операцию на Украине, после чего покинул страну, где продолжил заниматься политической деятельностью.

И вот, сегодня Касьянов (вместе с ещё четырьмя физическими и юридическими лицами) был включён в реестр иностранных агентов. Согласно комментарию Министерства юстиции (Минюст) РФ, Касьянов «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Кроме того, отмечает Минюст, Касьянов входит в состав так называемого «Антивоенного комитета России», действия которого дискредитируют российскую внешнюю и внутреннюю политику.

Необходимо отметить, что клеймо иностранного агента приводит к значительным проблемам для его обладателя. Самой очевидной из них является обязанность постоянно маркировать свои публикации соответствующей подписью в духе «Материал создан иностранным агентом». Согласно статистике Министерства юстиции, большая часть иноагентов после получения соответствующего статуса прекращают заниматься своей деятельностью.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

При этом необходимо понимать, что статус иноагента даётся не навечно: ведомство регулярно проверяет реестр и снимает статус с лиц, в отношении которых больше неприменим ни один из признаков иноагента. Как отметил вчера заместитель юстиции РФ Олег Свириденко, с момента принятия закона об иноагентах данный статус был снят с 65 лиц. Соответственно, те, на ком «клеймо» продолжает висеть, за голову не взялись.