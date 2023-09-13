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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава «Сбербанка» назвал текущий курс рубля неоправданно заниженным
Тот случай, когда с господином Грефом хочется согласиться. Если бы не нюансы.

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Тема валютных курсов, несмотря на все перипетии этого мира, по привычке продолжает тревожить граждан России. Ничего удивительного в этом нет: в значительном числе сфер экономики российский рынок критически зависим от импорта, поэтому тема того, сколько сегодня стоит доллар, евро и на худой конец юань, отнюдь не праздная. Подыграть российскому обществу решил не отличающийся особым в нём уважением председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.

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По мнению топ-менеджера, которое он озвучил в ходе телеэфира на одном из российских федеральных каналов, на сегодняшний день курс рубля «неоправданно занижен». Как заявил Греф, детальный анализ «фундаментальной стоимости рубля» показывает, что «справедливый курс» должен быть в районе 80—85 рублей за один доллар. Греф считает, что если правительство будет делать соответствующие шаги, то выйти к этому уровню более чем реально.

Новых причин ослабления рубля Греф не назвал, совершенно справедливо сославшись на «отток капитала» и на чистую экономику и её ключевой закон спроса и предложения: если в прошлом году спрос на импортные товары сильнейшим образом обвалился на фоне санкционного давления, то после нахождения обходных путей и восстановления экономической активности населения и предприятий в России спрос на иностранную валюту вновь вырос. Отсюда, собственно, и такое соотношение. Которое, кстати, на фоне подорожания импортной продукции и снижения спроса на неё снова потихоньку восстанавливается.

Что до популистских заявлений многочисленных горе-экономистов о том, что доллар должен стоить «столько-то рублей и ни копейкой больше», то это возможно только при бесконтрольном расходовании «кубышки» или при бесконечных вливаниях иностранной валюты в экономику. Как это, например, происходит в сопредельном государстве. Понятно, что второй вариант в случае с Россией невозможен по целому ряду причин, а на первый вариант экономический блок правительства не решается, и многие реальные экономисты считают, что правильно делает: побочных эффектов от удержания валюты в некоем «стойле» гораздо больше, чем преимуществ.

#россия #финансы #экономика #курс валют
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