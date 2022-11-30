Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: релизный трейлер похожей на XCOM супергеройской тактики Marvel’s Midnight Suns
Игра выходит уже 2 декабря.
рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 Ti дешевле 50 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!

Разработчики из студии Firaxis Games совместно с издательством 2K выпустили релизный трейлер тактической ролевой игры Marvel’s Midnight Suns. Проект должен поступить в продажу уже 2 декабря, в новом видео нам показали последнего, тринадцатого по счёту играбельного персонажа базовой версии игры — того самого Халка.

реклама

Если кому-то это важно, то Халк не будет доступен в игре с самого начала, поскольку его получится только разблокировать в рамках первого прохождения. При его нахождении в отряде можно не беспокоиться за большую силу и выносливость.

В грядущей Marvel’s Midnight Suns игроку нужно будет примерить на себя роль Охотника — первого полностью настраиваемого оригинального героя во вселенной Marvel. Игрок сможет персонализировать внешность своему персонажу, выбрать для него реакции под различные ситуации и даже заводить дружбу с легендами Marvel.

Что до самой Marvel’s Midnight Suns, то это во многом похожая на великолепную XCOM тактическая игра с глубоко настраиваемой боевой системой, основанной на картах, которая «вознаграждает умное мышление талантом супергероя».

«Используйте свое окружение, перемещайтесь по полю боя, выстраивая идеальный удар или комбо, а затем используйте разрушительные способности героя, чтобы получить преимущество в каждой эпической схватке. В бою используются лучшие элементы тактических игр и боев на карте, создавая по истине уникальный и захватывающий опыт», — гласит официальное к игре.

В перерывах между вылазками герои будут исследовать Аббатство — свою собственную секретную базу. Там можно будет обнаружить сильные скрытые предметы и секреты, которые помогут победить главную злодейку игры по имени Лилит. Ну, и с её приспешниками заодно разобраться.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Marvel’s Midnight Suns выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и S. Чуть позже проект также появится на PS4, Xbox One и Switch.

#firaxis #2k #marvel s midnight suns
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Nvidia поднимает цены на свои видеокарты, вопреки здравому смыслу, а AMD демпингует
54
Почему Россия начала копировать китайские автомобили, а не создавать свои
103
Что будет с городами Украины зимой, если Россия решит "потушить" энергосистему
318
Какую GeForce RTX 3070 выбрать - разбираем ВСЕ варианты разных вендоров по VRM и охлаждению
69
Как выбрать оперативную память в 2023 году – полное руководство
139
Как комментаторы могут вводить в заблуждение, и почему не бывает "сигнальных" GND линий у видеокарт
43
Медведев: поставленные на Украину Patriot сразу же станут законной целью для ударов российской армии
33
Опыт использования Fractal Design Ion SFX-L 650W Gold - без компромиссов, почти
32
Подешевеют ли RTX 4080, закончится ли дефицит RTX 4090, что нам даст RTX 4070 и выстрелят ли RX 7900
152
Злобный супергерой: краткий обзор фильма "Черный Адам"
5

Сейчас обсуждают

Неузнаете
22:30
Да пускай чмобики воюют, главное что не я
Почему США отказываются передать Украине танки Abrams и самолёты F-16, и куда направят новые $53 млн
odessa55
22:29
оленевод шойгу подарил такой ленд лиз когда рашисское войско драпало с Херсона,что теперь можно обойтись и без F 16 ))) А чмобики пусть воюют с трехлинеками за путинскую свору ) а шо делать не пойдешь...
Почему США отказываются передать Украине танки Abrams и самолёты F-16, и куда направят новые $53 млн
wwr222
22:28
Думаешь другой перевод улучшит данное поделие? Нет, не поможет.
Злобный супергерой: краткий обзор фильма "Черный Адам"
Неузнаете
22:26
Сявка руская. Ди. Нах
Почему США отказываются передать Украине танки Abrams и самолёты F-16, и куда направят новые $53 млн
oyadl
22:26
дoлбoёб
Почему США отказываются передать Украине танки Abrams и самолёты F-16, и куда направят новые $53 млн
llucul
22:26
Ну вот ,то о чём так долго говорили - кластеризация мира началась.)))
«Октава ДМ» проанализировала качество звука на доступны в РФ стриминговых платформах
Арсений Иголкин
22:25
да, но по канонам swr5 они грешники (чревоугодие и практически все прочие грехи отлично применяются ко всем людям) и их надо топить, а не тратить ресурсы на лечение
Британский ученый утверждает, что наша Вселенная — это всего лишь симуляция, от начала до конца
Александр Иконников
22:24
Самая слабая из линейки ртх потянет лучи?
Стоимость видеокарты GeForce с поддержкой лучей и DLSS на Алиэкспресс рухнула до 11000 рублей
lion77815
22:18
Старые топы - это зомби.
GeForce GTX 1080 Ti стоит в 10 раз дешевле GeForce RTX 4090 – покупаем старый флагман с историей
Ezdiumno ru
22:16
Они сами себя убивают. :))
Британский ученый утверждает, что наша Вселенная — это всего лишь симуляция, от начала до конца
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем