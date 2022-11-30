Игра выходит уже 2 декабря.

Разработчики из студии Firaxis Games совместно с издательством 2K выпустили релизный трейлер тактической ролевой игры Marvel’s Midnight Suns. Проект должен поступить в продажу уже 2 декабря, в новом видео нам показали последнего, тринадцатого по счёту играбельного персонажа базовой версии игры — того самого Халка.

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Если кому-то это важно, то Халк не будет доступен в игре с самого начала, поскольку его получится только разблокировать в рамках первого прохождения. При его нахождении в отряде можно не беспокоиться за большую силу и выносливость.

В грядущей Marvel’s Midnight Suns игроку нужно будет примерить на себя роль Охотника — первого полностью настраиваемого оригинального героя во вселенной Marvel. Игрок сможет персонализировать внешность своему персонажу, выбрать для него реакции под различные ситуации и даже заводить дружбу с легендами Marvel.

Что до самой Marvel’s Midnight Suns, то это во многом похожая на великолепную XCOM тактическая игра с глубоко настраиваемой боевой системой, основанной на картах, которая «вознаграждает умное мышление талантом супергероя».

«Используйте свое окружение, перемещайтесь по полю боя, выстраивая идеальный удар или комбо, а затем используйте разрушительные способности героя, чтобы получить преимущество в каждой эпической схватке. В бою используются лучшие элементы тактических игр и боев на карте, создавая по истине уникальный и захватывающий опыт», — гласит официальное к игре.

В перерывах между вылазками герои будут исследовать Аббатство — свою собственную секретную базу. Там можно будет обнаружить сильные скрытые предметы и секреты, которые помогут победить главную злодейку игры по имени Лилит. Ну, и с её приспешниками заодно разобраться.

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Marvel’s Midnight Suns выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и S. Чуть позже проект также появится на PS4, Xbox One и Switch.