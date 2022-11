И это тревожно.

В конце этой рабочей недели из Госдумы поступила информация о том, что прорабатывается предложение о запрете видеоигр, пропагандирующих ЛГБТ, насилие, наркотики и прочую запрещёнку. И если с насилием всё понятно — под это расплывчатое понятие можно подогнать, например, любой шутер, то вот со списком игр с элементами ЛГБТ, в который депутаты внесли такие проекты, как The Last of Us, Overwatch и даже Assassin’s Creed, всё непонятно. Откуда этот список взялся, кто его составлял, по каким критериям — всё это лишь малая часть вопросов, на которые законодателям неплохо бы было дать ответы.

Ответ на первый вопрос, а вместе с ним косвенно и на второй, дала сама автор инициативы Яна Лантратова. Оказалось, что перечень формировался на основе учреждённой в 1990 году премии GLAAD Media Award, присуждаемой за «выдающуюся репрезентацию ЛГБТ-сообщества в медиа». При этом Лантратова отметила, что перечисленные игры использовались ею лишь в качестве примера — она не предлагает их запретить.

Примечательно, что инициатива Лантратовой и комитета Госдумы по просвещению была раскритикована депутатом Антоном Горелкиным, посчитавшим произошедшее «невнимательностью либо пятничным пиаром», поскольку законопроект о пропаганде ЛГБТ и так уже был принят. А с регулированием других проектов нужно поступать разумнее и более взвешенно — без перегибов, которые могут повредить игровой индустрии, в том числе отечественной.