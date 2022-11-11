История борьбы Государственной Думы с
ветряными мельницами видеоиграми, которые отдельные её депутаты и комитеты считают неприемлемыми, насчитывает уже не первый десяток лет. К счастью, пока ни к чему критическому эти разговоры для конечных геймеров не привели, но попыток нижняя палата российского парламента не оставляет. Так, сегодня издание «РИА Новости» сообщило, что в Госдуме рассматривается законопроект о запрете видеоигр с пропагандой ЛГБТ, насилия, порнографии, изготовления наркотических средств, а также содержащих обсценную лексику.
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Как сообщается, соответствующая поправка, разработанная первой замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой, включена в состав законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ.
Безусловно, подобные решения и даже их обсуждения вызывают справедливое отторжение в обществе. Статистически влияние видеоигр с «неприемлемым» контентом на сознание человека не задокументировано, а если таковое и наблюдается, то, бытует мнение, что подвергшийся воздействию жестокой видеоигры человек и до этого был не вполне уравновешен с психической точки зрения, и проблемы надо искать и решать совсем в других плоскостях.