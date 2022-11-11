Подходить к данному вопросу нужно взвешенно, считают вменяемые представители Госдумы.

Сегодня в Рунете все хотя бы немного уважающие себя ресурсы опубликовали материалы, посвящённые очередной сомнительной идее отдельно взятого Комитета Государственной Думы, а именно — о необходимости запрета видеоигр, пропагандирующих ЛГБТ, насилие, жестокость и прочие аморальные вещи. Спустя несколько часов после предания данной идеи огласке на связь вышел Антон Горелкин, замглавы другого думского комитета — по информационной политике —, и фактически раскритиковал идею своих коллег из смежного комитета.

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По словам Горелкина, в статье 6.21 прошедшего первое чтение законопроекта о распространении информации уже заложена ответственность за пропаганду ЛГБТ, и выносить это отдельной поправкой — признак либо невнимательности, либо желания попиариться. Что же касается игр с жестокостью и насилием, то, как отметил Горелкин, нынешнее регулирование и впрямь слабо защищает несовершеннолетних от такого контента, а используемая зарубежными издателями возрастная маркировка не совпадает с российскими нормами.

В данном вопросе, считает Горелкин, необходим взвешенный подход, который и порядок бы навёл, и игровой индустрии, включая отечественную, не навредил бы. В качестве примера Горелкин привёл ожидаемую практически всем российским игровым сообществом Atomic Heart от студии Mundfish, в которой в силу её жанровой принадлежности (шутер) неизбежно будут элементы насилия. Если следовать сомнительной логике авторов инициативы, то данный отечественный проект, который имеет все шансы стать мировым хитом, следует в России запретить, а студии — впаять штраф, что совершенно неприемлемо.

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Горелкин подытожил, заявив, что игры нужно не запрещать, а замещать, развивая индустрию и подготавливая кадры, способные развить российский игропром, что положительным образом скажется как на рынке, так и на настроениях в геймерском сообществе.