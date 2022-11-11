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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Госдуме составили список видеоигр с ЛГБТ-персонажами — туда попали Assasin’s Creed, The Last of Us, The Sims 3, Overwatch и другие
Кто это всё составлял?
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Фанатичное желание поставить видеоигры под государственный контроль во исполнение законодательства о запрете пропаганды «нетрадиционных» сексуальных отношений насчитывает уже не один десяток лет и продолжает набирать обороты. Сегодня в Госдуме не только в очередной раз заявили о необходимости запретить игры с пропагандой насилия, порнографии и прочей аморальщины, но и составили список игр, в которых, по мнению первой замглавы думского Комитета по просвещению Яны Лантратовы, представлены персонажи, подпадающие под определение ЛГБТ.

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Список получился весьма интересным. С одной стороны, он крайне неполный, поскольку современных видеоигр, включая RPG, где можно организовывать однополые браки, вагон и маленькая тележка. С другой стороны, в него почему-то попали проекты, которым там совсем не место.

Так, например, список игр с ЛГБТ-героями, по мнению Лантратовой, выглядит примерно так: Assassin’s Creed, включая Brotherhood, Rogue, Syndicate и Odyssey, Borderlands, Dragon Age Origins, Dragon Age Inquisition, Life is Strange, обе The Last of Us, Apex Legends, RimWorld, Overwatch и Fallout.

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Отдельно Лантратова отметила The Sims 3, которая, по мнению депутата, отличается обширными возможностями построения виртуальной семьи, что можно рассматривать как подачу нетрадиционных отношений «как норму, нечто привлекательное». На данном этапе не вполне ясно, какие действия будут предприняты Госдумой, но хотелось бы верить, что дело ограничится просто выставлением подобным играм рейтинга «18+», а взрослые сформировавшиеся люди, которые уже не подвержены пропаганде определённых отношений, будут сами решать, какой контент им потреблять.

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