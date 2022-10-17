Последнее время эти термины по вине разработчиков стали практически синонимами.

Последнее время в игровой индустрии стал предельно очевиден кризис идей: значительная часть выходящих новых проектов являются ремейками или ремастерами уже выпущенных много лет назад оригинальных видеоигр. Хотя за это время у пользователей уже должно было сформироваться понимание, что такое ремейк, а что — ремастер, и в чём между ними разница, но действия разработчиков, зачастую противоречащие логике и здравому смыслу, приводят к тому, что в терминологии продолжается путаница. Авторы ремейка хоррора Dead Space решили внести свою лепту в дело просвещения масс и объяснили разницу простыми словами.

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Итак, по словам творческого руководителя ремейка Dead Space Романа Кампос-Ориолы, ремейк и ремастер — это отнюдь не синонимы, которыми можно пользоваться, дабы не повторять одно и то же слово в предложении. На деле же за этими терминами скрываются совершенно разные подходы к обновлению игр.

Согласно пояснению господина Кампос-Ориолы, ремастер — это сохранение прежнего игрового движка, но усовершенствование игровых материалов. Примером классического ремастера можно считать Mass Effect Legendary Edition. Ремейк же представляет собой глубокую модернизацию игры — с заменой движка и воссозданием проекта с нуля. Также ремейк может перейти в статус перезагрузки (reboot), в котором меняются многие аспекты игры, но при том остаётся фундамент в виде жанра и сюжетной линии. В качестве образца высококачественного ремейка разработчик упомянул Resident Evil 2.

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Стоит отметить, что в сегменте разработчиков игр потихоньку формируется определённая стандартизация в данном вопросе, поэтому со временем путаница, вызванная размыванием границ между двумя формами обновления игр, исчезнет.