В начале текущего месяца стало известно о том, что Electronic Arts, Koei Tecmo и Omega Force займутся производством «великолепной охотничьей» игры AAA-класса в антураже фэнтезийной феодальной Японии. Проект, находящийся под патронажем лейбла EA Originals (годнота It Takes Two, Unravel, A Way Out), является оригинальной интеллектуальной собственностью.
реклама
Над «охотничьей» игрой работают авторы игр серии Dynasty Warriors и Attack on Titan. Как и всегда бывает в случае с прекрасным лейблом EA Originals, компания Electronic Arts предоставила разработчикам полную творческую свободу и независимость, параллельно оказывая всю необходимую помощь как в разработке, так и в выпуске проекта.
Уже сегодня, 26 сентября, мы узнали, что той самой «великолепной охотничьей» игрой AAA-класса станет Wild Hearts. Дебютный трейлер проекта должен выйти только 28 сентября, в 17:00 МСК. Для подогрева интереса у публики разработчики опубликовали арт проекта, на котором изображено некое мифическое создание, похожее на волка.p>
Omega Force собирается вывести жанр охотничьих игр на новый уровень, скомбинировав в нужных пропорциях боевой геймплей и несколько инновационных механик. Дата релиза Wild Hearts, дополнительные подробности по сюжету, механикам, а также целевым платформам и приблизительным срокам выхода будут объявлены уже после премьеры трейлера.