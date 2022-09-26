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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Electronic Arts, Koei Tecmo и Omega Force занялись производством высокобюджетной «охотничьей» игры Wild Hearts
Дебютный трейлер проекта покажут 28 сентября.
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В начале текущего месяца стало известно о том, что Electronic Arts, Koei Tecmo и Omega Force займутся производством «великолепной охотничьей» игры AAA-класса в антураже фэнтезийной феодальной Японии. Проект, находящийся под патронажем лейбла EA Originals (годнота It Takes Two, Unravel, A Way Out), является оригинальной интеллектуальной собственностью.

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Над «охотничьей» игрой работают авторы игр серии Dynasty Warriors и Attack on Titan. Как и всегда бывает в случае с прекрасным лейблом EA Originals, компания Electronic Arts предоставила разработчикам полную творческую свободу и независимость, параллельно оказывая всю необходимую помощь как в разработке, так и в выпуске проекта.

Уже сегодня, 26 сентября, мы узнали, что той самой «великолепной охотничьей» игрой AAA-класса станет Wild Hearts. Дебютный трейлер проекта должен выйти только 28 сентября, в 17:00 МСК. Для подогрева интереса у публики разработчики опубликовали арт проекта, на котором изображено некое мифическое создание, похожее на волка.

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Omega Force собирается вывести жанр охотничьих игр на новый уровень, скомбинировав в нужных пропорциях боевой геймплей и несколько инновационных механик. Дата релиза Wild Hearts, дополнительные подробности по сюжету, механикам, а также целевым платформам и приблизительным срокам выхода будут объявлены уже после премьеры трейлера.

#electronic arts #koei tecmo #omega force #wild hearts
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