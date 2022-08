Только не надо делать из этого ложные выводы.

После того как Sony в конце февраля—в начале марта поддалась дурному влиянию Запада и приостановила продажи игр в российском регионе, отечественные геймеры на консолях начали массово «мигрировать» в регион турецкий. Там и игры доступы, и цены на них при нынешних курсах валют двух стран оказываются ощутимо ниже, чем ранее в российском регионе. Собственно, это обстоятельство и является единственной причиной, по которой мы в редакции выделили повышение цен на игры со стороны Sony в турецком регионе в отдельный материал в официальной новостной ленте сайта.



В среднем цены поднялись на сотню лир, что в переводе в рубли по текущему курсу составляет порядка 330 рублей. Ценники выросли как на игры внутренних студий Sony, такие, как God of War, The Last of Us Part I и Part II и Horizon Forbidden West, так и на сторонние проекты вроде Chernobylite и Cult of the Lamb.

Во всей этой истории главное не прийти к ложному выводу, мол, Sony «просекла», что россияне стали пользоваться турецкими аккаунтами и обходить «санкции». В реальности цены на игры ввиду вызванной неразумными политическими решениями инфляции и обрушения национальных валют в мировых экономиках на фоне текущего геополитического противостояния поднимаются во многих регионах.

Что же до Турции, то с конца декабря прошлого года лира обесценилась почти в два раза по отношению к доллару. Если же взять статистику за последние четырнадцать лет, то суммарно лира обрушилась к доллару в шестнадцать раз — с 0,85 лиры за доллар в 2008 году до 0,055 за доллар сегодня. Собственно, всё это и является причиной роста цен в магазине Sony.