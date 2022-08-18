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Новости Software Игнатий Колыско
Сетевой экшен Ghostbusters: Spirits Unleashed получил дату релиза
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Компания IllFonic назвала точную дату релиза своего нового многопользовательского экшена по «Охотникам за привидениями». Теперь доподлинно установлено, что Ghostbusters: Spirits Unleashed выйдет 18 октября.

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Напомним Ghostbusters: Spirits Unleashed представляет собой ассиметричный мультиплеерный проект, в котором четыре игрока из одной команды выясняют отношения с одним игроком. В нашем случае речь идёт о группе охотников, которые противостоят привидению. В этой игре, как и в любом хорошем сетевом продукте, недостающие места в команде могут временно заменять ИИ-напарники.

Разумеется, охота на приведения идёт с помощью всех хорошо знакомых по фильмам инструментов. Призрак же умеет вселяться в предметы, телепортироваться и пугать обычных людей, что должно помешать охотникам делать свою работу.

Если вас данный проект заинтересовал, то с сегодняшнего дня появилась возможность оформить предзаказ. В таком случае можно рассчитывать на следующие гарантированные бонусы: набор расцветок для одежды, уникальные бластер и протонный ранец, а также призрак Лизуна.

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Ghostbusters: Spirits Unleashed выпустят 18 октября на ПК (Epic Games Store), PlayStation и Xbox.

#illfonic #ghostbusters spirits unleashed
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