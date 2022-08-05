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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Детали седьмого сезона Sea of Thieves: очень много изменений, включая возможность купить свой корабль и передвинуть стул
Отдельно в апдейте вознаграждены капитаны пиратских кораблей.
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Разработчики из студии Rare объявили о старте седьмого сезона пиратского онлайн-экшена Sea of Thieves. С его началом в игре появилось множество новых функций, среди которых особенно важной можно считать возможность купить собственный корабль, на котором прогресс и косметика будут сохраняться между сессиями.

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Такой корабль также будет сохранять в себе все царапины и латки от пробоин до тех пор, пока команда игрока не затонет или же не решит провести визуальный ремонт. Сначала игроку дадут владеть лишь одним кораблём каждого типа, но после получения легендарного достижения для каждого корабля, флот можно будет расширить. Максимальное количество кораблей, которыми сможет владеть один игрок, — 15.

Про пиратские посудины стоит сказать ещё несколько слов. Так, у каждого купленного судна будет своё уникальное имя, которое станет отображаться на гербе и флаге, а у капитанских кораблей отныне есть возможность дополнительно украшать каюту. Причём, делать последнюю манипуляцию имеет право только капитан. Также для капитанских кораблей введена новая система прогресса и достижений, но получение достижений распространяется на всю команду.

На борту капитанского корабля можно найти судовой журнал. В нём отображается весь прогресс за текущую сессию, ознакомиться с которым смогут и другие игроки. Журнал остаётся на месте крушения, его можно продать — стоимость зависит от продолжительности жизни судна. Ищущие приключений капитаны смогут прикупить наборы путешествия и наборы ресурсов, которые автоматически станут добавляться в ящики на корабле.

Наконец, в игре появилась новая фракция — «Правители». У неё нет прогресса, она создана только для взаимодействия с капитанами. Через неё можно сбывать сокровища всех других фракций за исключением Костей мертвеца и Братства охотника. У Правителей есть свой отдельный пирс на каждом из форпостов. Игрокам также предложат ознакомиться с новой шкалой прогресса для пропуска Грабителей и новыми сезонными наградами.

Седьмой сезон внёс несколько любопытных изменений в геймплей Sea of Thieves:

  • появилась возможность переносить стулья;
  • на борту вражеского корабля больше нельзя оживлять товарищей по команде;
  • появилась функция масштабирования карт, журналов и заметок, находящихся в руках героя;
  • время нахождения на Пароме Проклятых для одиночных игроков сокращено — теперь они гораздо быстрее смогут вернуться в игру после гибели персонажа.

За всеми остальными пояснениями по седьмому сезону можно обратиться к официальному трейлеру.

«В игре Sea of Thieves есть морские путешествия, сражения, исследования и сокровища — всё, что нужно настоящему пирату, чтобы наслаждаться жизнью и по праву стать легендой. Роли не заданы заранее, вы можете взаимодействовать с миром и с другими игроками, как сами пожелаете.

Исследуйте огромный мир, полный затерянных островов, затонувших кораблей и таинственных артефактов. Оказывайте услуги торговым компаниям: ищите утраченные сокровища и черепа проклятых капитанов или доставляйте ценные грузы. Отправляйтесь на охоту или на рыбалку. Выберите себе любую из сотни возможных целей или побочных задач», — гласит официальное описание игры.

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Напомним, Sea of Thieves вышла 20 марта 2018 года, проект доступен не только на ПК, но также на Xbox One, Xbox Series X|S и в сервисе Xbox Cloud Gaming. Конкретно в Steam он вышел 3 июня 2020 года. На момент публикации данного материала собрал более 201 тысячи отзывов, из которых 90 % — положительные.

#xbox game studios #sea of thieves #rare
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V.L.A.D.L.E.N
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V.L.A.D.L.E.N
14:16
Хyйню придумал - думаешь смешно? Да ниxуя не смешно. Твой юмор ничтожен, фуфайка ты абоссаная.
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ЁЖиКвtUmanЭ
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Если бы он был нарисованный,то эти черти не суетились бы так из за укрепления рубля.
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_DmS_
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Вот бы они ещё разок цены до 50р за доллар спустили.
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Миша - не хакерша, а добрый человек
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felsher 03
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Ты бы в свою жопу завязывал горилку заливать! Она тебе потом в гейропах пригодиться черные члены обслуживать.
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ЁЖиКвtUmanЭ
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С али таких за 7.5-8.5 кучу притащил новых.Всем кому продал,все довольны,у всех пашут будь здоров.
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Schokn-Itrch
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Это уже очень близко к фотоохоте и фоторыбалке. Взламывать все подряд just4lulz.
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Александр Тетюшин
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