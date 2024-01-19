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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Приключение Indiana Jones and the Great Circle от разработчиков игр серии Wolfenstein представлено официально
Зато релиз уже в этом году.

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Некий проект про Индиану Джонса от разработчиков Wolfenstein был представлен ещё три года тому назад — в начале 2021-го. Слухов о данной игре гуляло мало, официальной информации — ещё меньше. Но сегодня, как и следовало ожидать, в рамках презентации Xbox Developer_Direct (не забываем, что Microsoft с недавних пор полностью владеет ZeniMax/Bethesda и всеми принадлежащими им студиями), сегодня новое творение от студии MachineGames было представлено официально.

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Как и следовало ожидать, исходя из недавних утечек информации, новинка носит название Indiana Jones and the Great Circle. Полноценные подробности проекта будут чуть позже, ну а пока можно взглянуть на первые кадры игрового процесса. Из них можно не просто понять, что перед нами проект с видом от первого лица, но и то, что он весьма запоздал с релизом в плане технологичности.

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Конкретной даты выхода авторы не назвали, ограничившись лишь абстрактным 2024-м годом. Выйдет на PC и консолях Xbox текущего поколения. Понятно, что в России, если, конечно, в консерватории Microsoft к тому моменту ничего не изменится, что вряд ли, проект официально доступен не будет. А вы знаете, как поступать с такими проектами.

#microsoft #xbox game studios #machinegames #bethesda sofworks #indiana jones and the great circle
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