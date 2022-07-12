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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Разработчики The Quarry и The Dark Pictures утратили независимость — студия перешла под контроль Nordisk Games
Обычно радеющие за свои творения девелоперы стремятся к обратному.
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Студия Supermassive Games, которую геймеры могут знать как разработчиков цикла The Dark Pictures Anthology, а также таких проектов, как Until Dawn и недавняя The Quarry, до 2021 года наслаждалась периодом полной независимости. В начале 2021-го данная реальность изменилась на 30 % после покупки соответствующей доли компанией Nordisk Games, и вот, сегодня коллектив сообщил, что отныне на 100 % принадлежит данному издательству.

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Обе стороны довольны своим партнёрством, однако в сопроводительном пресс-релизе не уточняется, будет ли Supermassive Games сохранена творческая независимость — то, что так важно для любой радеющей за свою деятельность студии разработки видеоигр. Известно лишь то, что Supermassive продолжит работать в привычных для себя жанрах. Предположим, что первые «ягодки» данного полноценного партнёрства и окончательной утраты независимости мы сможем увидеть и «скушать» уже через пару лет.

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В настоящее время Supermassive корпит над The Devil in Me — следующей части цикла The Dark Pictures Anthology, в которой мы встретимся с маньяком-конструктором по типу Джона Крамера из «Пилы». Релиз должен состояться этой осенью.

#supermassive games
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