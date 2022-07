Обычно радеющие за свои творения девелоперы стремятся к обратному.

Студия Supermassive Games, которую геймеры могут знать как разработчиков цикла The Dark Pictures Anthology, а также таких проектов, как Until Dawn и недавняя The Quarry, до 2021 года наслаждалась периодом полной независимости. В начале 2021-го данная реальность изменилась на 30 % после покупки соответствующей доли компанией Nordisk Games, и вот, сегодня коллектив сообщил, что отныне на 100 % принадлежит данному издательству.

Обе стороны довольны своим партнёрством, однако в сопроводительном пресс-релизе не уточняется, будет ли Supermassive Games сохранена творческая независимость — то, что так важно для любой радеющей за свою деятельность студии разработки видеоигр. Известно лишь то, что Supermassive продолжит работать в привычных для себя жанрах. Предположим, что первые «ягодки» данного полноценного партнёрства и окончательной утраты независимости мы сможем увидеть и «скушать» уже через пару лет.

В настоящее время Supermassive корпит над The Devil in Me — следующей части цикла The Dark Pictures Anthology, в которой мы встретимся с маньяком-конструктором по типу Джона Крамера из «Пилы». Релиз должен состояться этой осенью.