Всё так же атмосферно.

Издательство Bandai Namco совместно с разработчиками из студии Supermassive Games представили геймплейное видео своей грядущей приключенческой игры Little Nightmares III. Сами авторы утверждают, что данный наглядный материал был записан с преальфа-сборки проекта.

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Напомним, главными героями Little Nightmares III станут мальчик Лоу и девочка Элоун. Их ключевая задача — выжить в «опасном мире, переполненном иллюзией и тенями». Мальчик вооружён луком и стрелами, а девочка будет помогать ему с помощью гаечного ключа.

Наши герои застряли в некой Спирали странных мест, поэтому им крайне важно объединить усилия, чтобы выжить в опасном мире. Разработчики напоминают, что впервые в истории франшизы игроки смогут взглянуть своим детским страхам в лицо вместе с другом в совместной онлайн-игре.

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Сюжетная кампания Little Nightmares III будет доступна для прохождения как в гордом одиночестве, так и в онлайн-кооперативе. В первом случае напарником игрока выступит ИИ. Разработчики также пошли навстречу геймерам при моделировании системы пропусков в сетевой режим — для совместного прохождения будет достаточно одной лицензии игры.