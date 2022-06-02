Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Take-Two не видит смысла в выпуске больших и дорогих игр по подписке в день их выхода
Конечно, ведь лучше как следует содрать денежек с геймера. Который, к слову, потихоньку привыкает этого не делать.
анонсы и реклама
!! <b>3080 Gigаbyte Gaming дешевле 100тр</b>
-40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming
3060 Gigabyte Gaming дешевле 60тр
В <b>полтора раза упала</b> цена 3080 ASUS
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
-40000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

В наши дни игровая индустрия переживает весьма интересный период, когда покупка игр за полную стоимость становится всё менее привлекательной для конечного геймера, избалованного «фритуплеем» и подписками со всеобъемлющим количеством включённых в её состав проектов. Отдельные крупные компании, находящиеся на острие данного прогресса, не считают зазорным включать в состав подписки в том числе и ожидаемые AAA-проекты прямо в день их глобального релиза. К сожалению, Take-Two Interactive в число этих «отдельных крупных компаний» не входит, о чём практически прямым текстом заявил её руководитель Штраус Зельник.

реклама

По словам господина Зельника, Take-Two с энтузиазмом поддерживает подписочные сервисы, однако скептически относится к идее выпуска в них флагманских проектов в первый же день их релиза. В этом, как уточняет Зельник, для компании нет смысла, да и уверенности в том, что потребители будут готовы за это платить, в Take-Two не наблюдается. В то же время Зельник признаёт, что заниматься предсказаниями в данном вопросе — дело неблагодарное, поскольку индустрия слишком быстро меняется.

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-35% на 3090 Gigabyte Gaming
RTX 3070 уже дешевле 90тр
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Зельник считает, что идеальный вариант — это когда игра уже некоторое время присутствует в продаже по стандартной модели, а затем, когда основные «сливки» уже сняты, её добавляют в подписку. Чтобы добавлять в подписку современные игры сразу же в их день релиза, их стоимость должна резко сократиться, что означает удешевление их производства. А у Take-Two, как известно, разработка игр только постоянно дорожает: компания стала чуть ли не первой, кто всерьёз начала заявлять о необходимости повышения цен на игры со стандартных ныне $60 до $70.

#take-two interactive
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Take-Two на фоне недовольства геймеров объяснила, что имела в виду под «поддержкой» Red Dead Online
Take-Two Interactive рассчитывает выпустить восемь ремастеров до апреля 2025-го
Крупный разработчик мобильных игр Zynga формально стал частью Take-Two Interactive
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Опускаемся на дно производителей SSD: Exegate M.2 - целесообразность покупки
129
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
45
i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
42
Об охладе на ПК - от способов нанесения термопасты до СЖО
14
LEST: Концепция по трансформации небоскребов в гравитационные накопители энергии
14
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
35
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
4
Сериал Halo: рецепт по уничтожению легенды
14
Science Advances: Цепкие роботы-скалолазы смогут доставлять лекарства в самые труднодоступные участки нашего организма
1

Сейчас обсуждают

Olexey Arestovich
13:29
если и будут перепродавать то в три дорога, вся электроника в любом случае взлетит в цене, а значит и на производственных линиях прибыль упадет и со всем последующим.
РФ остановила продажу неона недружественным странам – грядёт масштабный дефицит полупроводников
wwr222
13:29
А на что еще ориентироваться? Я помню первые тесты 10400: память топ, плата на z чипсете...Пипец было актуально...
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
Lathean
13:28
Да, нужно как можно скорее проапгрейдиться, приобрести железо, т.к. приближается такой микроэлектронный кризис, что мало не покажется никому.
Тайвань ограничил поставки в Россию и Беларусь процессоров с частотой более 25 МГц
Павел Рыбалко
13:27
Почему заглот такой тупой?
Смартфоны Honor 70, 70 Pro и 70 Pro+ представлены официально
wwr222
13:25
Так в "реале" с 3050 нет разницы, что 1240v3 с памятью 1866МГц, что 12400 с любой памятью ДДР5. Тестами, по крайней мере, ты ничего не докажешь. Я поэтому и намекнул на "другой инструментарий". Тем же...
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
Alagar81
13:23
Ну так это же обзоры, там 5600х могут с топовым обвесом тестить и с топовой водой, вот только к домашней реальности это часто не имеет отношения никакого 🙂 У тех обзорщиков часто ещё рядом вся линейк...
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
Герц
13:21
А обратный осмос что? Тем более если фильтровать чисто частицы пластика, то микропоры такие мелкие не нужны и там пропускная способность мембраны будет большой. Че изобретать велосипед, когда уже все ...
Ученые разработали медленный песчаный биофильтр с 99,9% степенью очистки воды
Алексей Румянцев
13:18
а что Китай продает своего на американском рынке?
Тайвань ограничил поставки в Россию и Беларусь процессоров с частотой более 25 МГц
Николай Тищенко
13:17
М-да. А вот после этого цены на электронику могут ощутимо взлететь. 😱 И причем без шуток.
РФ остановила продажу неона недружественным странам – грядёт масштабный дефицит полупроводников
Zorro
13:17
Так ты вообще мужик не тебе это вообще говорить .
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем