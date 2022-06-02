Конечно, ведь лучше как следует содрать денежек с геймера. Который, к слову, потихоньку привыкает этого не делать.

В наши дни игровая индустрия переживает весьма интересный период, когда покупка игр за полную стоимость становится всё менее привлекательной для конечного геймера, избалованного «фритуплеем» и подписками со всеобъемлющим количеством включённых в её состав проектов. Отдельные крупные компании, находящиеся на острие данного прогресса, не считают зазорным включать в состав подписки в том числе и ожидаемые AAA-проекты прямо в день их глобального релиза. К сожалению, Take-Two Interactive в число этих «отдельных крупных компаний» не входит, о чём практически прямым текстом заявил её руководитель Штраус Зельник.

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По словам господина Зельника, Take-Two с энтузиазмом поддерживает подписочные сервисы, однако скептически относится к идее выпуска в них флагманских проектов в первый же день их релиза. В этом, как уточняет Зельник, для компании нет смысла, да и уверенности в том, что потребители будут готовы за это платить, в Take-Two не наблюдается. В то же время Зельник признаёт, что заниматься предсказаниями в данном вопросе — дело неблагодарное, поскольку индустрия слишком быстро меняется.

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Зельник считает, что идеальный вариант — это когда игра уже некоторое время присутствует в продаже по стандартной модели, а затем, когда основные «сливки» уже сняты, её добавляют в подписку. Чтобы добавлять в подписку современные игры сразу же в их день релиза, их стоимость должна резко сократиться, что означает удешевление их производства. А у Take-Two, как известно, разработка игр только постоянно дорожает: компания стала чуть ли не первой, кто всерьёз начала заявлять о необходимости повышения цен на игры со стандартных ныне $60 до $70.