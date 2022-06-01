Мы тут обрезали игру, но вы не расстраивайтесь — это нормально. Главное — цену оставить как за оригинальную идею.

Вчера в Сети появилась информация о том, что у перезапуска Fable наблюдаются гигантские проблемы с игровым движком, и что в результате этого масштаб проекта был значительно уменьшен. К сожалению, данное донесение оказалось правдой. По крайней мере, такой недвусмысленный вывод следует из комментария старшего продюсера проекта Эми Лок, заявившей, что подобное развитие событий — естественная, нормальная, здоровая часть процесса разработки игр.

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По словам госпожи Лок, любая без исключения AAA-игра переживает сокращение масштаба на разных этапах своего производства. Делается это, по словам продюсера, с целью того, чтобы разработчики могли сконцентрироваться на одном конкретном видении проекта и посвятить ему свой труд, не распыляясь на лишнее. Игры, перед разработчиками которых были неверно расставлены приоритеты, часто сталкиваются с задержками релиза и переработками — всем тем, чего авторы Fable всеми силами стараются избежать.

Иными словами, нам официально подтвердили, что сокращение размеров новой Fable действительно произошло. А вот каковы были причины и мотивы — это уже коммерческая тайна. Рискнём предположить, что вчерашний инсайдер попал «в яблочко».

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Сроков релиза у новинки по-прежнему нет. Ранее экс-сотрудники Playground Games жаловались на повальную некомпетентность разработчиков, привыкших создавать исключительно гоночные аркады, а теперь «запряжённых» в производство масштабного и сложного проекта с ролевой системой.