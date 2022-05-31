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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: у новой Fable большие проблемы с движком, релиз состоится ещё очень нескоро
А кто-то ведь искренне ждёт.
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После того, как Microsoft объявила о начале производства перезапуска Fable, все касающиеся данного проекта новости стали выходить со знаком «минус». То бывшие сотрудники студии Playground Games обвинят коллектив в полной некомпетентности, то в структуре студии произойдут сомнительные изменения. Теперь, вот, инсайдер сообщает, что у Fable чудовищные проблемы с применением движка FrozenTech.

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Согласно донесению инсайдера Gaz, ссылающемуся на свой анонимный и близкий к Playground Games источник, проблемы достаточно серьёзные, в результате чего разработчикам даже пришлось ощутимо сократить проект, умерив многие из своих амбиций. Всё это привело к тому, что разработка Fable затягивается ещё сильнее, чем этого бы хотелось, и его релиза не следует ожидать в обозримой перспективе.

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В целом же Gaz не теряет оптимизма и уверен, что девелоперы справятся с поставленной перед ними задачей. Да, это может занять много времени, но в конце концов новая Fable всё же увидит свет.

#fable
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