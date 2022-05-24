На днях известный и очень авторитетный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что во вторник, 24 мая, разработчики The Lord of the Rings Gollum поведают какие-то важные подробности проекта; возможно, даже объявят точную дату выхода. Как и следовало ожидать, «предсказание» Хендерсона сбылось со стопроцентной точностью: буквально только что разработчики из Daedalic Entertainment вышли на связь и опубликовали на официальной Twitter-странице проекта информацию о том, что его релиз состоится 1 сентября.
реклама
В указанный день игра выйдет на PC и стационарных консолях, а чуть позже заглянет и на гибридную консоль Nintendo Switch.
Напоминаем, что в The Lord of the Rings Gollum мы примем роль самого известного существа мира «Властелина колец» — Голлума, существующего вместе со своей второй личностью в виде полурослика Смеагола, которым Голлум был раньше, пока не попал под влияние Кольца Всевластья.
В игре будет представлена проработанная механика раздвоения личности главного героя, а сам он, разыскивая свою «прелесть», побывает в различных уголках Средиземья. События игры разворачиваются параллельно событиям «Братства кольца».