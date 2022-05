Хендерсон обычно не ошибается.

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон, который предоставляет впоследствии официально подтверждающиеся сведения из мира игровой индустрии, вспомнил, что разработчики из Daedalic Entertainment уже преступно давно не публиковали никаких сведений касательно своего проекта The Lord of the Rings Gollum про борьбу двух личностей самого известного существа из мира «Властелина колец». По сведениям Хендерсона, молчание студии закончится уже скоро, причём, в ближайшее время — во вторник 24 мая, если быть точными.

реклама

Насколько известно инсайдеру, именно в этот день представители Daedalic поведают дополнительные подробности The Lord of the Rings Gollum, а также, вероятно, опубликуют новый игровой трейлер. Вдобавок Хендерсон рассчитывает, что в указанный день начнут поступать первые предварительные обзорные материалы от журналистов, благодаря которым можно будет сформировать относительно новинки определённое мнение.

Запуск The Lord of the Rings Gollum запланирован на этот год на всех актуальных платформах, включая даже гибридную консоль Switch.