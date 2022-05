Игра жива, игра развивается, и это прекрасно.

Разработчики ремастера Age of Empires III совместно с Xbox Game Studios продолжают совершенствовать проект, время от времени пополняя его новым контентом. Сегодня была анонсирована ещё одна такая добавка, которую окрестили Knights of the Mediterranean. Сопутствующий видеоролик прилагается.

Как нетрудно догадаться из названия, дополнение будет посвящено цивилизациям из средиземноморского региона. Всего аддон внедрит в игру две новых игровых цивилизации: итальянцев и мальтийцев. Обе цивилизации обладают уникальными особенностями, определяющими игровой процесс за них.

Вместе с цивилизациями со свежим дополнением в Age of Empires III Definitive Edition появятся новые исторические карты, а также совершенно новый игровой режим Tycoon, в рамках которого игрокам необходимо «раскачивать» экономику, победив в матче, так сказать, мягкой силой — не вступая в сражения.

Релиз — 26 мая.