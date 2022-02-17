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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft рассчитывает выпустить многострадальную Skull & Bones до апреля 2023 года
В тот же период собирается выпустить и Avatar Frontiers of Pandora. Но это уже вторично.
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До сих пор пиратский экшен Skull & Bones преследовала череда проблем, многократно отложенных сроков выхода и даже тотальных смен видения проекта. Похоже, за последние месяцы ситуация наладилась, поскольку Ubisoft в рамках конференции с инвесторами поделилась планами на следующий финансовый год.

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Планов, естественно, громадьё, но мы в рамках данного материала затронем лишь то, что действительно имеет какую-то информационную ценность для любителей видеоигр. Итак, стало известно, что на 2022/2023 финансовый год Ubisoft запланировала релизы Skull & Bones, а также Avatar Frontiers of Pandora и Mario + Rabbids Sparks of Hope.

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К сожалению, никакой информации о Beyond Good & Evil 2 в материале не прозвучало. Равно как и относительно ремейка Prince of Persia The Sands of Time, в феврале прошлого года отложенного на неопределённый срок.

#ubisoft #skull & bones
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