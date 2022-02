В тот же период собирается выпустить и Avatar Frontiers of Pandora. Но это уже вторично.

До сих пор пиратский экшен Skull & Bones преследовала череда проблем, многократно отложенных сроков выхода и даже тотальных смен видения проекта. Похоже, за последние месяцы ситуация наладилась, поскольку Ubisoft в рамках конференции с инвесторами поделилась планами на следующий финансовый год.

реклама

Планов, естественно, громадьё, но мы в рамках данного материала затронем лишь то, что действительно имеет какую-то информационную ценность для любителей видеоигр. Итак, стало известно, что на 2022/2023 финансовый год Ubisoft запланировала релизы Skull & Bones, а также Avatar Frontiers of Pandora и Mario + Rabbids Sparks of Hope.

анонсы и реклама Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Необычная RTX 3080 по цене 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -37 000р на 3080 MSI Gaming

К сожалению, никакой информации о Beyond Good & Evil 2 в материале не прозвучало. Равно как и относительно ремейка Prince of Persia The Sands of Time, в феврале прошлого года отложенного на неопределённый срок.