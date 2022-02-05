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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Path of Exile после выхода аддона «Осада Атласа» зафиксирован рекордный «онлайн» в Steam
Ожидаемо. Но не настолько.
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Вчера поздним вечером Path of Exile, как и было обещано, обзавелась дополнением «Осада Атласа». Аддон пророчил многочисленные изменения в игровом процессе, переработку отдельных систем и балансирующие правки. Ожидание дополнения в сообществе Path of Exile было запредельным, и вот, после его выхода в Steam-версии проекта был зафиксирован рекордный показатель «онлайна»: 158 882 человека. Столь высоким данный показатель не был ни разу за все многие годы существования Path of Exile.

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Стоит помнить, что Steam-версия не отражает всей полноты картины. Во-первых, Path of Exile также распространяется вне Steam через собственный клиент, а во-вторых, обладает консольными версиями. Статистическими показателями самостоятельной версии Path of Exile мы не обладаем, а консольные версии и вовсе выйдут только девятого февраля.

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Напомним, что параллельно студия Grinding Gear Games вовсю трудится над созданием Path of Exile 2. Релиз, правда, ещё предстоит смиренно подождать, но когда он состоится, новинка заместит собой оригинал, добавив в игру массу нового контента и продвинув сюжетную линию на пару десятков лет вперёд.

#path of exile #grinding gear games
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Павел Кузнецов
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Стоит заскринить этот комментарий...
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SeTi2019
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