Ожидаемо. Но не настолько.

Вчера поздним вечером Path of Exile, как и было обещано, обзавелась дополнением «Осада Атласа». Аддон пророчил многочисленные изменения в игровом процессе, переработку отдельных систем и балансирующие правки. Ожидание дополнения в сообществе Path of Exile было запредельным, и вот, после его выхода в Steam-версии проекта был зафиксирован рекордный показатель «онлайна»: 158 882 человека. Столь высоким данный показатель не был ни разу за все многие годы существования Path of Exile.

реклама

Стоит помнить, что Steam-версия не отражает всей полноты картины. Во-первых, Path of Exile также распространяется вне Steam через собственный клиент, а во-вторых, обладает консольными версиями. Статистическими показателями самостоятельной версии Path of Exile мы не обладаем, а консольные версии и вовсе выйдут только девятого февраля.

Напомним, что параллельно студия Grinding Gear Games вовсю трудится над созданием Path of Exile 2. Релиз, правда, ещё предстоит смиренно подождать, но когда он состоится, новинка заместит собой оригинал, добавив в игру массу нового контента и продвинув сюжетную линию на пару десятков лет вперёд.