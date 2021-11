Для владельцев Xbox Series S тоже есть кое-что интересное.

Одиночный экшен Marvel’s Guardians of the Galaxy получил важное обновление, которое вышло на консолях 17 ноября, а на ПК появится 19 ноября. Апдейт добавил в игру поддержку технологии трассировки лучей на PlayStation 5 и Xbox Series X.

Владельцы базовой версии PlayStation 4 могут рассчитывать на улучшенную производительность, а на Xbox Series S разработчики добавили возможность снять ограничение частоты кадров. В таком случае игровой клиент будет работать в диапазоне между 30 и 60 fps.

В остальном же обновление делает стандартные вещи для игрового клиента, выпущенного несколько недель назад. То есть, правит баги, и повышает стабильность работы на всех платформах. Только в случае с PC, напомним, нужно немного подождать.

Marvel’s Guardians of the Galaxy вышла 26 октября на ПК и консолях. За разработку проекта отвечала Eidos-Montreal, которая ранее подарила нам Deux Ex: Mankind Divided и более раннюю Human Revolution.