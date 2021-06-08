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Грядущее мероприятие Ubisoft Forward пройдёт без новенькой The Division Heartland

И без The Division 2. Коллектив разработчиков в целом его пропустит.
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В начале мая Ubisoft рассказала о планах по развитию франшизы Tom Clancy’s The Division, среди которых, в частности, был релиз условно-бесплатного ответвления The Division с подзаголовком Heartland. Согласно вскоре слитому в Сеть игровому процессу, Heartland представляет собой проект с упором на PvE-составляющую, действие которого разворачивается в охваченному опасным вирусом городке Сильвер Крик.

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И вот, несмотря на формальный анонс и утечку игрового процесса, команда разработчиков игр серии The Division объявила о том, что не примет участие в грядущем мероприятии Ubisoft Forward в рамках E3 2021, которое будет всецело посвящено новинкам от французского издательства. Чем вызвано нежелание участвовать в мероприятии, не сообщается. Известно лишь, что разработчики вовсю трудятся над тем, чтобы запланированный контент для The Division 2 вышел в срок, в то время как в The Division Heartland будут проведены дополнительные этапы тестирования для зарегистрировавшихся на участие в них игроков.

Впрочем, на Ubisoft Forward и без The Division 2 с Heartland будет, на что посмотреть: ожидаются как минимум новые показы Far Cry 6, новости по Assassin’s Creed Valhalla и Rainbow Six Extraction (переименованная Rainbow Six Quarantine). Мероприятие стартует в эту субботу, 12 июня, в 22:00 по московскому времени.

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