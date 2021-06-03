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Дополнение к Total War Warhammer II и продолжение Chaos Gate: что показали на мероприятии Warhammer Skulls

По сути, практически ничего примечательного.
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О способности франшизы Warhammer к продолжению собственного рода уже давно можно слагать легенды, и сегодня в рамках мероприятия Warhammer Skulls различные раотающие над играми данной вселенной разработчики в очередной раз доказали, что «Ваха» в том или ином виде переживёт всех.

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На специальной презентации разработчики представили как новые трейлеры для уже анонсированных проектов по Warhammer, так и презентовали совершенно новые игры. Материала для разбора, впрочем, оказалось слишком мало, чтобы посвящать каждой теме отдельную новость, поэтому ограничимся данным импровизированным «сборником».

Основное внимание на мероприятии уделили кооперативному проекту Warhammer 40 000 Darktide. Вернее, его новому сценаристу Дэну Абнетту, широко известному в узких кругах работами над трилогией об Эйзенхорне. Релиз Darktide должен состояться до конца этого календарного года.

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Заключительное дополнение The Silence and The Fury для Total War Warhammer II выйдет 14 июля. Кроме того, опубликовали новый трейлер и для заключительной части данного фэнтезийного ответвления франшизы.

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Warhammer Vermintide 2 на PC уже получила дополнение Sister of the Thorn; на консолях оно выйдет в самом конце июня.

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Состоялся анонс Warhammer 40 000 Chaos Gate Deamonhunters. Прямое продолжение Chaos Gate от 1998 года. Примем на себя роль Серых рыцарей и спасём мир от сил Хаоса. Релиз, если всё пойдёт хорошо, в следующем году.

Анонс Warhammer 40 000 Shootas, Blood & Teef. Забавный платформер, который собираются выпустить в следующем году.

По случаю проведения Warhammer Skulls сейчас в Steam проходит крупная распродажа игр серии со скидками до 85 %. Акция продлится до 10 июня.

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Дополнение к Total War Warhammer II и продолжение Chaos Gate: что показали на мероприятии Warhammer Skulls
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