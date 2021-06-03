За долгие десятилетия своего существования франшиза Warhammer по своему наполнению проектами различных жанров, классов бюджетности и годов выпуска разрослась настолько, что легко самостоятельно может конкурировать с портфолио крупных издательств. Поэтому к начавшейся сегодня в Steam распродаже проектов по данной вселенной можно легко и справедливо применить эпитет «гигантская». Распродажа приурочена к прошедшему сегодня мероприятию Warhammer Skulls, на котором, впрочем, не показали ничего интересного.

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Естественно, полностью перечислять все проекты-участников распродажи мы не станем, а затронем лишь некоторые наиболее интересные предложения. К слову, вышедшая всего позавчера Necromunda Hired Gun уже участвует в распродаже со скидкой в 15 %. Это чуть ли не рекордный срок между релизом проекта и его первой отправкой на распродажу.

Warhammer Vermintide II за 128 рублей (скидка 75 %);

Necromunda Hired Gun за 1 359 рублей (скидка 15 %);

Total War Warhammer II за 846 рублей (скидка 66 %);

Space Hulk Deathwing Enhanced Edition за 274 рубля (скидка 75 %);

Warhammer 40,000 Dawn of War III за 449 рублей (скидка 75 %).

Распродажа продлится до 10 июня. Кроме того, в рамках акции все желающие вплоть до 7 июня могут совершенно бесплатно получить мультиплеерный «баттлер» Warhammer Underworld Online.