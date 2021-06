Сегодня ночью фанаты World of Warcraft смогли вернуться в свой две тысячи седьмой и повторно пережить релиз дополнения The Burning Crusade, считающегося одним из лучших за всю историю этой культовой MMORPG. Речь идёт о Classic-версии World of Warcraft, созданной специально для ностальгирующих ветеранов проекта, проводивших вечера в рейдах ещё юношами, а сейчас уже воспитывающих собственных юношей. Релиз дополнения состоялся в 01:00 по московскому времени, и по такому случаю Blizzard даже выложила видео-руководство по выживанию в Burning Crusade Classic.

Как и в оригинале, в Classic-версии дополнения игроки получат возможность отправиться в Запределье, прокачать своего персонажа до более высокого уровня, а также сыграть за новые расы — дреней и эльфов крови. Новые рейды, профессии, обновлённая система очков чести — всё это элементы, вводимые дополнением Burning Crusade Classic.

Как и следовало ожидать, на фоне релиза Burning Crusade Classic аудитория World of Warcraft резко увеличилась, что также отразилось на популярности знаменитой MMORPG на Twitch, возглавившей там сегмент видеоигр и уступающей только всеобъемлющей категории «Общение».