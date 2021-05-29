Ubisoft: Far Cry 6 «хорошо» работает на обоих поколениях консолей
Вчера вечером Ubisoft устроила премьеру игрового процесса Far Cry 6, которая станет самой богатой на различные геймплейные возможности игрой франшизы. Естественно, столь большая свобода потребует немалых вычислительных ресурсов, и тут возникает загвоздка: дело в том, что Far Cry 6 посетит консоли как текущего, так и прошлого поколений. Не пришлось ли разработчикам идти на компромиссы, дабы игра хотя бы минимально функционировала на давно морально устаревшем «железе» PlayStation 4 и Xbox One? Примерно такой же вопрос задал журналист VGC ведущему дизайнеру игрового процесса Far Cry 6 Дэвиду Гривелу.
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Гривел уточнил, что он пока не может вдаваться в технические подробности, однако заверил, что Far Cry 6 работает «хорошо» как на прошлом, так и на текущем поколении игровых консолей. В каком графическом режиме будет воспроизводиться игра на «пастгене», Гривел не сообщил, зато сразу уточнил, что на PS5 и Xbox Series можно ожидать разрешение 4K при 60 fps. Дополнительной информацией о консольных версиях Far Cry 6 с нами поделятся «скоро».
Релиз Far Cry 6 запланирован на 7 октября, причём Гривел уверен в том, что дальнейших переносов релиза уже не случится — разработчики адаптировались к изменившимся условиям производства и сделали всё, что планировали. Впрочем, похожие заявления мы уже слышали, и это обернулось трагедией; надеемся, с Far Cry 6 такая история не приключится.
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