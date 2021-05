Вчера вечером Ubisoft устроила премьеру игрового процесса Far Cry 6, которая станет самой богатой на различные геймплейные возможности игрой франшизы. Естественно, столь большая свобода потребует немалых вычислительных ресурсов, и тут возникает загвоздка: дело в том, что Far Cry 6 посетит консоли как текущего, так и прошлого поколений. Не пришлось ли разработчикам идти на компромиссы, дабы игра хотя бы минимально функционировала на давно морально устаревшем «железе» PlayStation 4 и Xbox One? Примерно такой же вопрос задал журналист VGC ведущему дизайнеру игрового процесса Far Cry 6 Дэвиду Гривелу.

Гривел уточнил, что он пока не может вдаваться в технические подробности, однако заверил, что Far Cry 6 работает «хорошо» как на прошлом, так и на текущем поколении игровых консолей. В каком графическом режиме будет воспроизводиться игра на «пастгене», Гривел не сообщил, зато сразу уточнил, что на PS5 и Xbox Series можно ожидать разрешение 4K при 60 fps. Дополнительной информацией о консольных версиях Far Cry 6 с нами поделятся «скоро».

Релиз Far Cry 6 запланирован на 7 октября, причём Гривел уверен в том, что дальнейших переносов релиза уже не случится — разработчики адаптировались к изменившимся условиям производства и сделали всё, что планировали. Впрочем, похожие заявления мы уже слышали, и это обернулось трагедией; надеемся, с Far Cry 6 такая история не приключится.