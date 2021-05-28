Презентация геймплея Horizon Forbidden West собрала рекордную для мероприятия State of Play аудиторию
Сегодня ночью Sony провела очередной выпуск мероприятия State of Play, главным и единственным героем которого стал дебютный показ игрового процесса ожидаемого многими экшена Horizon Forbidden West — сиквела успевшей стать культовой Horizon Zero Dawn. Как и следовало ожидать, мероприятие привлекло рекордное число людей, что позволило ему стать самым популярным выпуском State of Play за всю пусть и недолгую, но всё же историю его проведения.
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Итак, на сегодняшний день количество просмотров полностью посвящённого геймплею Horizon Forbidden West выпуска State of Play достигло 2,5 миллионов. До этого рекорд — 2,2 млн просмотров — принадлежал выпуску, где демонстрировался игровой процесс ремейка Demon’s Souls.
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На всякий случай отметим, что речь идёт именно о выпусках State of Play в целом. Отдельные посвящённые конкретным видеоиграм ролики от Sony набирали и по 5, и по 10 миллионов просмотров.
Horizon Forbidden West выйдет в этом году на PlayStation прошлого и текущего поколений.
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