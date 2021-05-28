Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Презентация геймплея Horizon Forbidden West собрала рекордную для мероприятия State of Play аудиторию

Предыдущим лидером был показ ремейка Demon’s Souls.
3
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

Сегодня ночью Sony провела очередной выпуск мероприятия State of Play, главным и единственным героем которого стал дебютный показ игрового процесса ожидаемого многими экшена Horizon Forbidden West — сиквела успевшей стать культовой Horizon Zero Dawn. Как и следовало ожидать, мероприятие привлекло рекордное число людей, что позволило ему стать самым популярным выпуском State of Play за всю пусть и недолгую, но всё же историю его проведения.

реклама

анонсы и реклама
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
RTX 3070 и 3080 в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

Итак, на сегодняшний день количество просмотров полностью посвящённого геймплею Horizon Forbidden West выпуска State of Play достигло 2,5 миллионов. До этого рекорд — 2,2 млн просмотров — принадлежал выпуску, где демонстрировался игровой процесс ремейка Demon’s Souls.

реклама

На всякий случай отметим, что речь идёт именно о выпусках State of Play в целом. Отдельные посвящённые конкретным видеоиграм ролики от Sony набирали и по 5, и по 10 миллионов просмотров.

Horizon Forbidden West выйдет в этом году на PlayStation прошлого и текущего поколений.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sony horizon forbidden west
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Премьера геймплея и точная дата выхода Far Cry 6 — самой амбициозной игры во всей серии
3
Презентация геймплея Horizon Forbidden West собрала рекордную для мероприятия State of Play аудиторию
3
Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали, с каким персонажем игроки чаще всего заводят романтические отношения
10
После обновления Microsoft Flight Simulator «похудела» более чем в два раза
1
Миллионы часов и миллиард трупов: авторы Returnal поделились занимательной статистикой за месяц
+
Теперь Crytek намекает уже на ремастер Crysis 3
7
В GTA Online добавили восемь уникальных каскадёрских трасс
+

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 46
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 35
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 дешёвых насадок на дрель-шуруповёрт с AliExpress, которые расширят функционал инструмента
6
Windows 7 и Windows 10: Работа без драйвера видеокарты и несколько мелочей
98
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
20
Процессор за 10$ с AliExpress: четырехъядерный AMD Phenom II X4 830 2,8 ГГц - реальная мощь или нет
36
Плюсы и минусы использования в 2021 году устаревшей, прожорливой и горячей AMD Radeon HD 4870
55
Windows 10 Pro за 9 долларов на летней распродаже
Самые практичные модели кнопочных телефонов на каждый день
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
3
Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
6
Разборка MSI GeForce GTX 1070 AERO 8GB OC и небольшой тест термопасты GD100
42

Сейчас обсуждают

wolfire
21:17
панам пам пам
Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали, с каким персонажем игроки чаще всего заводят романтические отношения
Evgeniy Som
21:16
Жуткая картина, аж в дрожь бросает от таких ужасов. Прогони Unigine Heaven 4.0 а то я не знаю на сколько сильно бублик грузит видюху по сравнению с Unigine Heaven 4.0 в котором у меня есть результат...
Разборка MSI GeForce GTX 1070 AERO 8GB OC и небольшой тест термопасты GD100
Дмитрий Давыдов
21:15
С каких это пор Пирамиды стали будущим? вам стоит почитать как работают все пирамиды и вы удивитесь на сколько они схожи, и будущего нет ни у одной из них ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ они ТАК работают
GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3060 LHR протестированы в майнинге Ethereum
Antichrist
21:13
Всё просто, это намёк на то, что пора на завод, к станку.
GeForce RTX 3080 Ti получила внушительный показатель хешрейта 58 MH/s и может стать добычей майнеров
Antichrist
21:12
А лучше сразу 32! И револьвер... Магнум 500, чтоб башку размазало мгновенно.
GeForce RTX 3080 Ti получила внушительный показатель хешрейта 58 MH/s и может стать добычей майнеров
Andrey Ivanov
21:09
подожду 2023 - там уже и 4000серия и медвежий рынок у биткоина
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti подтверждены GPU-Z
Chimbal
21:09
я вот поэкспериментировал с разгоном, максимум лимит выкрутил доступный (у некоторых карт и такого резерва нет), частоты поднял... Что-то я не вижу зависимости частоты от температуры, только если не ...
Разборка MSI GeForce GTX 1070 AERO 8GB OC и небольшой тест термопасты GD100
VRoman
21:09
Сравнительная табличка. Вычислительные ядра немного интересней у мобилок, т.к. потребление указано в два раза ниже и кэша больше. А вот встройка у мобильников урезана по возможностям по сравнению с на...
В базе данных Intel обнаружили 10-нм процессоры Tiger Lake для настольных систем
Kellogic
21:08
печалька будет как обычно
Появились первые изображения NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti в исполнении Founders Edition
ELITE83
21:08
Защиту обойдут за неделю, а купюрс будет только расти
GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3060 LHR протестированы в майнинге Ethereum
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем