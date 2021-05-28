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Состоялась премьера геймплея многообещающей Horizon Forbidden West

Разработчики рассказали о новых способностях героини.
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Только что завершилась очередная трансляция State of Play от компании Sony, главной темой прошедшего мероприятия стал Horizon Forbidden West — ключевой проект из линейки грядущих эксклюзивов PlayStation. Нам показали 19 с небольшим минут непосредственного геймплея, снабдив визуальный ряд небольшими комментариями от разработчиков. Приготовьтесь, мы немного геймплея вам опишем, для контекста.

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Руины Сан-Франциско стали главным местом действия того кусочка игры, что был показан публике. Мы увидели прохождение квеста — до конца смоделированное и обставленное всеми геймдизайнерскими системами. Представленное видео началось с кат-сцены, в которой главная героиня Элой помогает раненому человеку, пострадавшему от рейдеров. Затем она отправляется в руины и сталкивается с врагами. Сходу хочется отметить потрясающую лицевую анимацию в роликах — всё выглядит максимально естественно, без малейшего намёка на «эффект зловещей долины».

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В противники тут затесались члены племени Тенакт, заполучившие таинственную технологию, позволяющую им управлять машинами. Элой пытается дать отпор неприятелю, но силы неравны — героине приходится бежать, пробираясь сквозь полуразрушенную галерею с помощью крюка-кошки. Собственно, пользование этим гаджетом для игрока будет в новинку: главная героиня может пользоваться крюком прямо во время боя для быстрого перемещения по карте. Туда же стоит записать глайдер, позволяющий парить в воздухе.

«Фокус-зрение» — ещё одно нововведение Forbidden West, с его помощью игрок сможет отмечать для себя места, по которым можно взбираться.

Меж тем, Элой в геймплейном видео на каком-то этапе находит остальных рейдеров, у них в заложниках находится её друг. Мы становимся свидетелями схватки, где девушка использует силовые стрелы и добивает поверженных врагов с помощью копья.

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Затяжной бой с роботом-слоном вынуждает героиню использовать весь доступных арсенал приёмов и единиц вооружения. На каком-то этапе сражения Элой поднимает энергетическую пушку и окончательно расплавляется с неуёмной «кибер-животинкой».

В финале демонстрации вызволенный друг главной героини передаёт ей карту с отметкой на Западном побережье Северной Америки, всё заканчивается лицезрением бури на горизонте.

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Из нововведений Forbidden West обязательно нужно вспомнить о возможности подводных прогулок. Элой использует дыхательную маску — она позволяет ей находиться под водой достаточно долгое время. То самое копьё, которым девушка добивала врага, можно снабжать специальными устройствами для устраивания эффектных добиваний.

Элой в бою разрешат использовать дымовые гранаты и уникальные «бронебойные» стрелы — до релиза мы обязательно узнаем о других видах вооружения, разработчики пообещали рассказать много нового. Доступное оружие разрешат совершенствовать на верстаках.

Сюжет Horizon Forbidden West поведует нам о путешествии Элой к так называемому Запретному западу. Девушка должна остановить продвижение зловещей напасти, посильную помощь ей будет оказывать вызволенный друг Эренд.

Релиз экшена должен состояться в текущем году на PlayStation 4 и Playstation 5.

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