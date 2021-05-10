BioWar использовала модификации к Mass Effect в качестве отправной точки при создании Legendary Edition
Задолго до бума ремастеров и перезапусков группы самоотверженных моддеров уже на общественных началах занимались похожей по своему смыслу деятельностью: улучшали внешний вид любимых игр, доводили до ума интерфейсы, не говоря уже о внедрении новых видов оружия, оппонентов и тому подобных элементов игрового процесса. Разработчики, естественно, знают о таких творениях, поэтому иногда даже используют их в качестве ориентиров при создании официальных ремастеров. Среди таких разработчиков — BioWare.
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В беседе с журналистами издания PC Gamer руководитель сборника-переиздания Mass Effect Legendary Edition Мак Уолтерс заявил, что команда использовала фанатские моды в качестве ориентира/отправной точки при создании своего сборника. Как уточняет Мак Уолтерс, работа энтузиастов поразительна, однако у них отсутствует полный доступ ко всем необходимым материалам, а у BioWare он имеется, что позволяет разработчикам гораздо глубже подойти к вопросу ремастеринга.
Кроме того, как добавил директор по окружению Mass Effect Legendary Edition Кевин Мик, после исследования фанатских работ он перестал скептически относиться к улучшению текстур с помощью нейросетей. Итоговый результат поразил его, однако Мик всё же добавил, что официальным разработчикам нет смысла использовать нейросети, поскольку в их распоряжении и так имеются оригинальные, несжатые и представленные в максимальном разрешении текстуры. Проще говоря, в официальном ремастере используются оригинальные текстуры, тогда как в фанатских проектах — реставрированные нейросетями из уже сжатых.
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Напоминаем, что Mass Effect Legendary Edition выйдет уже в эту пятницу, 14 мая.
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