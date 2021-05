Разработчики Remnant: From the Ashes готовят обновления для консольных версий игры, которые должны подтянуть графическую составляющую. Выйти они должны уже 13 мая, владельцы Remnant получат их совершенно бесплатно.

Как вы понимаете, такие обновления предназначены для консолей нового поколения. Например, на Xbox Series S игра после патча сможет выдавать разрешение 1080p при честных 60 fps. А на Xbox Series X с PlayStation 5 проект после обновления сможет работать в разрешении 4K и при 30 fps.

Помимо этого, того же 13 мая Remnant: From the Ashes появится в библиотеке сервиса Xbox Game Pass на PC, на Xbox эта функция доступна ещё с 2019 года. Кроме того, пользователи, которые будут запускать игру через Game Pass, смогут сыграть с владельцами Xbox Series X|S и Xbox One.

Remnant: From the Ashes доступна и в Steam, где у неё есть 85% рейтинга на основании более 30 тысяч отзывов. Данный проект является экшеном с элементами выживания, действие которого происходит в постапокалиптическом мире, захваченном монстрами. Игрок примеряет на себя роль одного из последних представителей человечества, которому нужно будет в одиночку или в компании товарищей сразиться с монстрами, пытаясь выжить на чужой земле.