Консольные версии экшена Remnant: From the Ashes получат графические обновления уже на следующей неделе
Разработчики Remnant: From the Ashes готовят обновления для консольных версий игры, которые должны подтянуть графическую составляющую. Выйти они должны уже 13 мая, владельцы Remnant получат их совершенно бесплатно.
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Как вы понимаете, такие обновления предназначены для консолей нового поколения. Например, на Xbox Series S игра после патча сможет выдавать разрешение 1080p при честных 60 fps. А на Xbox Series X с PlayStation 5 проект после обновления сможет работать в разрешении 4K и при 30 fps.
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Помимо этого, того же 13 мая Remnant: From the Ashes появится в библиотеке сервиса Xbox Game Pass на PC, на Xbox эта функция доступна ещё с 2019 года. Кроме того, пользователи, которые будут запускать игру через Game Pass, смогут сыграть с владельцами Xbox Series X|S и Xbox One.
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Remnant: From the Ashes доступна и в Steam, где у неё есть 85% рейтинга на основании более 30 тысяч отзывов. Данный проект является экшеном с элементами выживания, действие которого происходит в постапокалиптическом мире, захваченном монстрами. Игрок примеряет на себя роль одного из последних представителей человечества, которому нужно будет в одиночку или в компании товарищей сразиться с монстрами, пытаясь выжить на чужой земле.
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