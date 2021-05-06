Джейсон Шрайер сомневается в возможности выхода Starfield от Bethesda в этом году
Широко известный в геймерских кругах журналист Bloomberg (ранее Kotaku) Джейсон Шрайер настолько часто публикует впоследствии оказывающиеся правдой инсайдерские сведения, что заслужил практически безграничный кредит доверия. На протяжении нескольких месяцев по Сети с подачи различных авторитетных и не очень инсайдеров гуляют слухи о том, что Bethesda всё-таки планирует выпустить Starfield в 2021-м году.
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Однако Шрайер относится к данным заявлениям скептически. В недавнем мероприятии Ask Me Anything на Reddit Шрайера прямо спросили, считает ли он, что Starfield выйдет в этом году, на что журналист прямо и лаконично ответил «Нет». Технически это лишь мнение Шрайера, но не стоит забывать о его связях практически во всех крупных и не очень студиях-разработчиках игр.
Стоит отметить также, что в конце прошлого года Тодд Говард пояснил, что релиза Starfield ещё придётся «подождать». Проще говоря, даже примерных сроков релиза у Starfield пока нет.
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Чем нам интересна Starfield? Откровенно говоря, исключительно тем, что именно вслед за ней Bethesda намеревается выпустить долгожданную The Elder Scrolls VI. А чем сильнее отдаляется релиз Starfield, тем дольше приходится ждать и новых «Свитков». Остаётся надеяться, что E3 2021 не останется без участия Bethesda.
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