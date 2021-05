Широко известный в геймерских кругах журналист Bloomberg (ранее Kotaku) Джейсон Шрайер настолько часто публикует впоследствии оказывающиеся правдой инсайдерские сведения, что заслужил практически безграничный кредит доверия. На протяжении нескольких месяцев по Сети с подачи различных авторитетных и не очень инсайдеров гуляют слухи о том, что Bethesda всё-таки планирует выпустить Starfield в 2021-м году.

реклама

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Однако Шрайер относится к данным заявлениям скептически. В недавнем мероприятии Ask Me Anything на Reddit Шрайера прямо спросили, считает ли он, что Starfield выйдет в этом году, на что журналист прямо и лаконично ответил «Нет». Технически это лишь мнение Шрайера, но не стоит забывать о его связях практически во всех крупных и не очень студиях-разработчиках игр.

Стоит отметить также, что в конце прошлого года Тодд Говард пояснил, что релиза Starfield ещё придётся «подождать». Проще говоря, даже примерных сроков релиза у Starfield пока нет.

реклама

Чем нам интересна Starfield? Откровенно говоря, исключительно тем, что именно вслед за ней Bethesda намеревается выпустить долгожданную The Elder Scrolls VI. А чем сильнее отдаляется релиз Starfield, тем дольше приходится ждать и новых «Свитков». Остаётся надеяться, что E3 2021 не останется без участия Bethesda.