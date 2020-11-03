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Над амбициозной Starfield трудится огромная команда разработчиков, но релиза придётся подождать

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Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард побеседовал с ведущим конференции Develop: Brighton Digital 2020 и поведал много интересных подробностей касательно амбициозной космической ролевой игры Starfield, которая должна выйти перед The Elder Scrolls VI.

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По словам Говарда, Starfield является полностью одиночной игрой без каких бы то ни было мультиплеерных элементов. Студия не исключает, что когда-нибудь создаст сетевой проект-ответвление по типу Fallout 76, но любителям «синглов» за Starfield переживать не стоит.

Новинка использует серьёзно обновлённый движок Creation Engine, причём Говард называет количество внесённых в него изменений огромным скачком, превосходящим даже скачок от Morrowind к Oblivion. Движок порадует современным рендерингом, анимациями, искусственным интеллектом, процедурной генерацией и улучшениями во многих других областях.

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На процедурной генерации Говард остановился подробнее. Данную технологию в Starfield применяют как своеобразный генератор набросков для локаций, над которыми разработчики потом трудятся уже вручную. Благодаря использованию такой процедурной генерации можно будет создавать поистине огромные и при этом детализированные миры.

Команда разработки Starfield примерно в 4–5 раз превосходит численностью команду The Elder Scrolls V Skyrim и Fallout 4. Несмотря на это, впрочем, до релиза ещё далеко, и Bethesda пока не готова публично вдаваться в детали проекта: компания предпочитает начинать рассказывать о своих играх, когда они к этому готовы. Да, это был справедливый камень в огород Cyberpunk 2077, и никто этого не скрывает.

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