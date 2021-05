Некоторое время назад из расследования Джейсона Шрайера стало известно, что Sony осталась недовольна оценками Days Gone и отменила производство сиквела проекта даже несмотря на то, что он продался достойным тиражом и полностью отбил расходы на своё производство.

По мнению геймдиректора Days Gone, имидж для Sony — самое важное, и компания просто не может позволить себе выпускать «средненькие» проекты. Но страдают от этого, как обычно, простые геймеры, которые совсем не против появления продолжения истории байкера в постапокалиптическом мире. В прошлом месяце геймеры организовали на портале Change.org петицию, в которой призывают руководство Sony пересмотреть своё решение и всё-таки дать сиквелу Days Gone зелёный свет. И вот, сегодня число подписавшихся под петицией пользователей преодолело отметку в 100 тысяч.

Крайне маловероятно, что данная петиция, ещё и созданная на интернет-портале, приведёт к желаемому для фанатов Days Gone результату. Согласно тому же материалу Джейсона Шрайера, Sony полностью переключается на производство проектов-блокбастеров вроде The Last of Us и God of War.