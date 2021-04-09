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СМИ: Sony делает ставку на игры-блокбастеры, готовит ремейк The Last of Us и следующую Uncharted

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Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, обладающий огромным количеством связей в игровой индустрии, опубликовал материал, посвящённый обновлённой стратегии развития игрового крыла Sony. Как передаёт Шрайер, после череды неудач с AA-проектами и успехов AAA-игр компания решила полностью посвятить ресурсы своего игрового направления производству блокбастеров.

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В частности, Sony забраковала идею создания сиквела Days Gone: хоть первая часть и окупила расходы на своё производство, но в целом доходы от её запуска оказались скромными, а пользовательские и журналистские оценки не оправдали ожиданий компании. Отсутствие перспектив повлияло на решение двух высокопоставленных сотрудников студии Sony Bend об уходе: вместо работы над оригинальными проектами Sony, что называется, поставила коллектив трудиться «на подтанцовке» у своих основных студий вроде Naughty Dog. В частности, над мультиплеерным проектом по мотивам The Last of Us.

Франшиза The Last of Us, в отличие от Days Gone, демонстрирует потрясающие результаты, поэтому Sony решила выкачать из неё всё до последней капли. Как передаёт Шрайер, в работе уже находится ремейк первой части «Одних из нас». Над проектом трудился коллектив Visual Arts Studio Group, ранее помогавший ключевым студиям Sony с анимацией и дизайном.

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Как поясняет Шрайер, коллектив поднимался в глазах Sony и дорос до того, чтобы ему доверили ремейк The Last of Us, но впоследствии сотрудников студии отправили на помощь в финальной подготовке The Last of Us Part II, а ремейк первой части передали Naughty Dog. Многие в Visual Arts Studio Group ожидаемо восприняли такое развитие событий без энтузиазма. Пока что Шрайер затрудняется ответить, будет ли данный проект завершён или же отправится «в стол».

Также была упомянута новая игра во франшизе Uncharted — второй рабочей лошадки Sony. Первоначально на её производство было утверждено второе подразделение Sony Bend, но сотрудники студии не на шутку забеспокоились, что работа сразу над двумя проектами под руководством Naughty Dog рано или поздно приведёт к их поглощению «собачниками», и попросили руководство Sony снять их с производства новой Uncharted. Игровой информации о новых приключениях Натана Дрейка нет; известно лишь, что такой проект есть (или был).

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Журналистов пугает столь большой упор Sony на производство блокбастеров. Подобные игры всегда дороги в производстве, и не факт, что затраты хотя бы отобьются. Кроме того, на рынке сейчас существует масса инди-проектов, неожиданно обретших колоссальную популярность. Шрайер считает, что Sony нужно диверсифицировать производство игр, а не складывать все яйца в одну корзину с блокбастерами.

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