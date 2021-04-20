Полторы недели назад из материала журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера стало известно, что Sony сделала ставку на AAA-блокбастеры и попутно забраковала идею создания сиквела AA-проекта Days Gone. Компанию не устроили невысокие профессиональные оценки проекта, и смене решения не поспособствовал даже факт полной окупаемости проекта.

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Многим игрокам Days Gone, напротив, очень понравилась, и они решили хотя бы попытаться привлечь внимание Sony к факту заинтересованности значительной части сообщества в продолжении проекта. Для этого фанаты игры с активной гражданской позицией организовали на широко известном портале Change.org петицию с просьбой к Sony пересмотреть своё решение и позволить Bend Studio выпустить продолжение Days Gone.

На момент написания данной заметки её «подписали» более 54 тысяч человек. Геймдиректор Days Gone Джефф Росс поблагодарил поклонников игры и отметил, что для разработчиков очень важна любовь и поддержка сообщества.

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Естественно, вряд ли петиция на Change.org приведёт к желаемому результату. Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить, что 18 мая в продажу поступит PC-версия Days Gone.