Авторы Outriders приобрели новую студию — чикагский коллектив Phosphor Games
Быть может, название студии People Can Fly и не на слуху, но амбиции у данной польской компании огромные, а, главное, они потихоньку воплощаются в реальность. Сегодня руководство компании сообщило о приобретении новой команды разработчиков — чикагской студии Phosphor Games. Коллектив переименуют в People Can Fly Chicago и, таким образом, новая команда станет уже седьмой по счёту студией People Can Fly.
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Основная задача руководства People Can Fly — это создание глобального узнаваемого бренда, и, как заявляет глава компании Себастьян Войцеховский, высокий уровень профессионализма чикагского коллектива внесёт огромную лепту в воплощение данного плана в жизнь.
Напомним, что в начале месяца People Can Fly выпустила на удивление популярный кооперативный экшен Outriders, а сейчас трудится как минимум над двумя новыми проектами: одной для Square Enix, другой — для Take-Two Interactive. В общем, работы у компании много, и расширение ей точно не повредит.
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