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Сказ о том, как Hitman чуть условно-бесплатной не стала

Но разработчики рискнули и, вроде как, оказались правы.
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В настоящее время у студии IO Interactive всё хорошо: франшиза Hitman востребована, а игры по ней окупаются за кратчайшие для серии сроки. Но всего несколько лет назад ситуация выглядела совсем иначе: как вы помните, IO Interactive выкупила долю у издательства Square Enix и стала полностью независимой и способной самостоятельно решать как свою судьбу, так и судьбу своих проектов.

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На момент обретения независимости дела у IO Interactive были как сажа бела: денег мало, но были большие амбиции и желание развиваться. Но поскольку без денег ваши амбиции и желания мало что значат, студия попала в затруднительное положение. Естественно, не обошлось без сочувствующих инвесторов, предлагавших любопытные варианты дальнейшего развития IO Interactive в целом и франшизы Hitman в частности.

Например, как вспоминает руководитель IOI Хакан Абрак, один из инвесторов предложил перевести Hitman на условно-бесплатную модель распространения, а штат разработчиков сократить, заменив их эффективными менеджерами аналитиками, которые оценивали бы заинтересованность игрового сообщества в том или ином контенте и передавали бы результаты руководству на рассмотрение.

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Что самое любопытное, так это то, что данный вариант развития событий господин Абрак считал вполне жизнеспособным, однако впоследствии руководство IOI пришло к выводу, что конкретно для Hitman такая модель не подходит. В результате было решено рискнуть и действовать самостоятельно, используя имеющиеся у студии накопления. Повезло: каждая последующая часть обновлённой трилогии продавалась лучше предыдущей, Hitman 3 и вовсе полностью окупилась всего за неделю

Ныне IO Interactive крепко стоит на ногах и даже готовит проект про Джеймса Бонда, о котором стало известно в прошлом году.

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io interactive hitman 3 hitman iii
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Сказ о том, как Hitman чуть условно-бесплатной не стала
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