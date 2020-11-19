Создатели Hitman анонсировали игру о Джеймсе Бонде
Как и было обещано ещё вчера вечером, несколько минут назад студия IO Interactive, лучше всего известная своей работой над франшизой Hitman, представила свой новый проект. Оказалось, что таинственным проектом станет игра тоже про «Агента», вот только с цифрами 007.
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К сожалению, подробностей, по крайней мере, пока, опубликовано просто ничтожное количество: рабочее название Project 007 и полностью новая история Джеймса Бонда, посвящённая его становлению как знаменитого Агента 007.
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Очевидно, проект находится на совсем ранней стадии разработки, поэтому ни о каких даже приблизительных сроках выхода говорить не приходится.
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