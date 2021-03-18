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В Epic Games Store раздают приключенческую инди-игру The Fall

На следующей неделе тоже интересного мало.
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Epic Games продолжает сдерживать обещание и словно из рога изобилия заваливать пользователей своего магазина подарочными играми. Сегодня, например, все желающие могут забрать инди-приключение с элементами головоломки The Fall, по сюжету которого, мы принимаем роль встроенного в военный бронекостюм искусственного интеллекта, которому нужно спасти жизнь находящегося без создания облачённого в него человека. История довольно интересная, да и геймплей, судя по пользовательским оценкам, тоже достойный.

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Раздача продлится ровно неделю, после чего ей на смену придёт слэшер с элементами пинбола Creature in the Well. Кто знает, возможно, когда-нибудь Epic Games вернётся к раздаче известных проектов, но вообще дарёному коню в зубы смотреть не принято.

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