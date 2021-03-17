Крупное дополнение The Outer Worlds: Murder on Eridanos уже доступно для прохождения
Как и было обещано ещё в прошлый четверг, сегодня состоялся релиз второго сюжетного дополнения к ролевой игре The Outer Worlds. Аддон носит говорящее название Murder on Eridanos, из которого уже понятно, чему оно посвящено. Дополнение входит в состав сезонного пропуска к The Outer Worlds; отдельно же его можно приобрести за 1 069 рублей.
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По сюжету Murder on Eridanos, нам предстоит отправиться на парящие острова Эридана и раскрыть самое громкое и наглое преступление в истории Алкиона — убийство представительницы корпорации «Риццо» Елены Алкионской. Подозреваемых в этом резонансном преступлении огромное количество, и игроку предстоит хорошенько потрудиться, чтобы раскрыть дело. В выполнении задания нам поможет усилитель несоответствий, позволяющий обнаруживать следы во временном потоке.
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Естественно, не обошлось и без нового оружия, брони, экипировки, умений, штрафов и повышения уровня персонажа.
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