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Need for Speed Hot Pursuit Remastered получила обновление с улучшениями для PS5 и Xbox Series

Но в главный пункт обновления разработчики вынесли совсем не это.
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Electronic Arts держит слово и сегодня сообщила о применении к Need for Speed Hot Pursuit Remastered свежего крупного обновления, которое добавляет в игру редактор «обтяжек» и внедряет улучшения для консолей текущего поколения (PlayStation 5 и Xbox Series).

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Итак, счастливые обладатели консолей текущего поколения после обновления смогут играть в Need for Speed Hot Pursuit Remastered в разрешении вплоть до 4K при шестидесяти кадрах в секунду. Примечательно, что на консолях прошлого поколения внешний вид игры тоже улучшится: рабочее разрешение вырастет до 4K, а частота кадров — до «50+ кадров в секунду без ограничений». Что этим имели в виду разработчики, неясно.

Львиная доля оригинальной новостной заметки от EA посвящена редактору обтяжек, который перекочевал в ремастер Need for Speed Hot Pursuit из Need for Speed Heat. Игроки смогут настраивать внешний вид своих гоночных машин, в том числе создавать свои полностью уникальные раскраски, которых не будет больше ни у кого. Естественно, налепить на свою машину всякую несмешную нецензурщину не удастся: для подобных случаев существует механизм жалоб.

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Вдобавок обновление исправляет множество ошибок в игровом процессе и повышает стабильность игры.

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