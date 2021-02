Как и было обещано неделю назад, сегодня «сериал» Tales from the Borderlands, который многие считают более удачным проектом по франшизе, чем её основные части, спустя два года отсутствия вернулся в продажу на всех своих основных платформах. К слову, поскольку за прошедшее с момента релиза Tales from the Borderlands время в индустрии успел появиться Epic Games Store, игра отныне доступна и в нём.

Таким образом, Tales from the Borderlands вновь можно приобрести в Steam, PlayStation Store, Microsoft Store, ну и в Epic Games Store. Примечательно, что о существовании региональных ценников на весьма древний проект вспомнили (пока?) только в Epic Games Store, где перевыпущенный «сериал» предлагается за 449 рублей вместо 1 429 рублей в других сервисах.

Остаётся надеяться, что вышеуказанное положение дел — временная недоработка, которая будет оперативно исправлена. Подобные курьёзы — не редкость с современными темпами пополнения каталогов игр в магазинах.