Tales from the Borderlands вернулась в продажу — в Steam втрое дороже, чем в EGS
Как и было обещано неделю назад, сегодня «сериал» Tales from the Borderlands, который многие считают более удачным проектом по франшизе, чем её основные части, спустя два года отсутствия вернулся в продажу на всех своих основных платформах. К слову, поскольку за прошедшее с момента релиза Tales from the Borderlands время в индустрии успел появиться Epic Games Store, игра отныне доступна и в нём.
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Таким образом, Tales from the Borderlands вновь можно приобрести в Steam, PlayStation Store, Microsoft Store, ну и в Epic Games Store. Примечательно, что о существовании региональных ценников на весьма древний проект вспомнили (пока?) только в Epic Games Store, где перевыпущенный «сериал» предлагается за 449 рублей вместо 1 429 рублей в других сервисах.
Остаётся надеяться, что вышеуказанное положение дел — временная недоработка, которая будет оперативно исправлена. Подобные курьёзы — не редкость с современными темпами пополнения каталогов игр в магазинах.
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