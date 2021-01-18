Among Us продолжает возглавлять список самых загружаемых игр на мобильных устройствах
Аналитическая компания Sensor Tower с опозданием на полмесяца решила опубликовать статистику загрузок мобильных игр за декабрь минувшего года. Положительный эффект от данной статистики, определённо, имеется: например, выяснилось, что колонку общих загрузок на iOS и Android третий месяц подряд возглавляет Among Us, которую многие уже нарекли виртуальной «Мафией».
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По статистике, за декабрь Among Us загрузили 41,2 млн раз, что в 36 раз больше, чем за декабрь 2019 года. Удивительного в этом колоссальном росте известности ничего нет: после того, как в Among Us сыграла группа популярных стримеров, игра продемонстрировала взрывной рост «онлайна».
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Что касается других проектов в «топе», то за редчайшим исключением вряд ли названия указанных в нём игр многим известны. Из общего перечня (помимо героя новости) выделяется разве что Call of Duty Mobile, число загрузок которой в декабре достигло 16,6 миллионов. На платформе iOS (App Store) в десятку лидеров также попали PUBG Mobile, Roblox и League of Legends Wild Rift.
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