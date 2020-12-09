Spider-Man: Miles Morales получила новый режим с 60 fps и работающей трассировкой лучей
Вышедшая недавно Spider-Man: Miles Morales изначально могла предложить игрокам только два режима работы на консоли PlayStation 5. Один был с упором на качество, другой — с упором на производительность. В случае с более красивой картинкой игра выдавала 4K, 30 кадров в секунду с активной трассировкой лучей. Если пользователь выбирал режим производительности, то там присутствовало то же 4K, но уже при 60 fps с отключёнными «лучами». Авторы проекта посчитали нужным добавить третий вариант — с трассировкой лучей, но небольшими компромиссами.
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Новоявленный режим рендера называется Performance RT — то есть «Производительность с RT-лучами». При его активации игра будет выдавать 4K при 60 fps, рейтрейсинг работает. Как разработчики смогли достичь такого результата? Ну, пришлось «порезать» детализацию в сложных сценах, снизить качество отражений и прибегнуть к другим экстренным мерам по достижению компромисса.
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Осталось только дождаться сравнительных видео, в которых энтузиасты покадрово бы сравнивали картинку из Performance RT с картинкой в режиме «Качество». Сам патч, который активирует новый режим, уже вышел, его вес составил 261 Мбайт.
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