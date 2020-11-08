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Phasmophobia не торопится уступать место лидера в недельном чарте продаж в Steam

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Кооперативный ужастик Phasmophobia уже так долго удерживает первое место в списке лидеров недельных чартов продаж Steam, что начинает казаться, будто так всегда было и так всегда будет. Уходящая неделя не стала исключением, да и в целом перемены в десятке на такие значительные, как того хотелось бы.

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Аркадная пародийная королевская битва Among Us вновь на втором месте, а вот крупный аддон Beyond Light для Destiny 2 стартовал аж с третьей позиции. Предзаказы Cyberpunk 2077 после известия о переносе выхода игры на 10 декабря закономерно поползли вниз, и на текущей неделе проекту удалось закрепиться лишь на седьмой строчке. В остальном десятка выглядит следующим образом:

  • Phasmophobia;
  • Among Us;
  • Destiny 2 Beyond Light Deluxe Edition;
  • Valve Index VR Kit;
  • Hades;
  • Teardown;
  • Cyberpunk 2077 (предзаказ);
  • Baldur’s Gate III;
  • FIFA 21;
  • ARK Survival Evolved.

Неудивительно, что на фоне такого большого и неожиданного для всех успеха разработчик Phasmophobia решил даже пересмотреть планы по дальнейшей поддержке и развитию своего творения.

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Ещё раз напомним, что Steam в своих еженедельных чартах продаж сортирует игры именно по выручке за неделю, а не по количеству проданных копий или иным другим показателям.

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