Phasmophobia не торопится уступать место лидера в недельном чарте продаж в Steam
Кооперативный ужастик Phasmophobia уже так долго удерживает первое место в списке лидеров недельных чартов продаж Steam, что начинает казаться, будто так всегда было и так всегда будет. Уходящая неделя не стала исключением, да и в целом перемены в десятке на такие значительные, как того хотелось бы.
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Аркадная пародийная королевская битва Among Us вновь на втором месте, а вот крупный аддон Beyond Light для Destiny 2 стартовал аж с третьей позиции. Предзаказы Cyberpunk 2077 после известия о переносе выхода игры на 10 декабря закономерно поползли вниз, и на текущей неделе проекту удалось закрепиться лишь на седьмой строчке. В остальном десятка выглядит следующим образом:
- Phasmophobia;
- Among Us;
- Destiny 2 Beyond Light Deluxe Edition;
- Valve Index VR Kit;
- Hades;
- Teardown;
- Cyberpunk 2077 (предзаказ);
- Baldur’s Gate III;
- FIFA 21;
- ARK Survival Evolved.
Неудивительно, что на фоне такого большого и неожиданного для всех успеха разработчик Phasmophobia решил даже пересмотреть планы по дальнейшей поддержке и развитию своего творения.
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Ещё раз напомним, что Steam в своих еженедельных чартах продаж сортирует игры именно по выручке за неделю, а не по количеству проданных копий или иным другим показателям.
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