Неожиданный успех Phasmophobia поспособствовал смене плана её дальнейшего развития
В середине сентября в продаже в Steam появился кооперативный психологический хоррор Phasmophobia. Казалось бы, ну появился и появился — подобных игр в Steam выходят десятки и сотни. Но с Phasmophobia произошло неожиданное: проект очень быстро «раскрутился» и вот уже несколько недель подряд удерживает первое место в чарте продаж.
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Успех поистине неожиданный, причём не только для сообщества, но и непосредственно для разработчика Phasmophobia, который рассчитывал на «онлайн» максимум в несколько сотен человек. Внезапная популярность вынудила разработчика полностью пересмотреть подход к дальнейшей поддержке проекта: если изначально он планировал продержать Phasmophobia в раннем доступе совсем недолго, ограничившись на релизе лишь новыми локациями, противниками и снаряжением, то теперь придётся соответствовать новым реалиям.
В частности, создатель Phasmophobia поработает над повышением стабильности и производительности игры, и ближайшие обновления как раз затронут именно эти аспекты. Новый контент выходить тоже будет, но теперь придётся «растянуть» пребывание хоррора в раннем доступе.
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